Неймар о матче с «Ман Сити»: «Сделаю все, даже если придется умереть на поле. Буду воином»

Форвард Неймар поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2 – первая игра).

«Первое, что нужно сделать сейчас, – отдохнуть [после игры с «Лансом»], а затем по-настоящему сосредоточиться на Лиге чемпионов. У нас был тяжелейший первый матч с «Манчестер Сити», но мы должны верить в себя, независимо от того, что говорят статистика или шансы на победу в процентах.

Думаю, в нас должен верить каждый парижанин! Я на передовой, и я буду первым воином, который вступит в бой за команду. Сделаю все возможное. Сделаю все, чтобы отыграться, несмотря ни на что, даже если придется умереть на поле», – сказал Неймар.

Неймар после 1:2 с «Ман Сити»: «Мы проиграли битву, но война продолжается»