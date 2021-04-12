У Роналду 70 ударов со штрафных и 1 гол в «Юве». Он попал в стенку 47 раз

Нападающий продолжает неудачно исполнять штрафные удары в составе туринского клуба.

Португалец, оформивший дубль в матче Серии А с (2:1), в этой игре один раз пробил со штрафного и попал в стенку. После этого удара был назначен пенальти за игру рукой Родриго де Пауля, который Роналду реализовал.

36-летний игрок 70 раз пытался забить со штрафного в составе «бьянконери», 47 раз – в 67% случаев – мяч попадал в стенку.

Единственный гол со штрафного за время выступлений в итальянском клубе Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).