Прямая трансляция матча «Зенит» – «Локомотив». 6:1 – Азмун сделал хет-трик, Дзюба – дубль, Малком тоже забил🙀🙀🙀

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В 28-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Локомотив». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

Зенит – Локомотив 6:1 (второй тайм)
Дата проведения
2 мая, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Дзюба, 2:0 – 39 Азмун, 3:0 – 45, пенальти Азмун, 4:0 – 46 Азмун, 5:0 – 51 Дзюба, 5:1 – 56 Камано, 6:1 – 67 Малком.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Кузяев, Малком, Дзюба, Азмун.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).
Предупреждения:
Крыховяк (22), Барриос (36), Мухин (38), Пабло (45), Миранчук (61), Кузяев (69).

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