Прямая трансляция матча «Зенит» – «Локомотив». 6:1 – Азмун сделал хет-трик, Дзюба – дубль, Малком тоже забил🙀🙀🙀

В 28-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Локомотив». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.
- Дата проведения
- 2 мая, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 19 Дзюба, 2:0 – 39 Азмун, 3:0 – 45, пенальти Азмун, 4:0 – 46 Азмун, 5:0 – 51 Дзюба, 5:1 – 56 Камано, 6:1 – 67 Малком.
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Кузяев, Малком, Дзюба, Азмун.
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).