Прямая трансляция матча «Зенит» – «Локомотив». 6:1 – Азмун сделал хет-трик, Дзюба – дубль, Малком тоже забил🙀🙀🙀

В 28-м туре РПЛ принимает . В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул.

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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ