У Емелина токсический шок печени, он в тяжелом состоянии. Игрока отправят на лечение в Москву («Бизнес Online»)

Защитник находится в тяжелом состоянии, его отправят на лечение в Москву, сообщает «Бизнес Online».

После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против , состоявшегося в субботу, у хоккеиста поднялась температура.

Его поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

Сейчас он в республиканской клинической больнице (РКБ), состояние оценивается врачами как тяжелое. При этом игрок находится в сознании.

Специалисты отмечают, что Емелин испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени».

Во втором матче серии Емелин участие не принял. С его статистикой можно ознакомиться здесь.