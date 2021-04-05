У Емелина токсический шок печени, он в тяжелом состоянии. Игрока отправят на лечение в Москву («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард травмы Алексей Емелин КХЛ Кубок Гагарина Здоровье Хоккей

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии, его отправят на лечение в Москву, сообщает «Бизнес Online». 

После первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса», состоявшегося в субботу, у хоккеиста поднялась температура.

Его поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

Сейчас он в республиканской клинической больнице (РКБ), состояние оценивается врачами как тяжелое. При этом игрок находится в сознании.

Специалисты отмечают, что Емелин испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени».  

Во втором матче серии Емелин участие не принял. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья