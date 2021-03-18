Гончаренко возглавил «Краснодар». Контракт – до 2023 года

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил .

Белорусский специалист заключил с «быками» контракт до июня 2023 года.

В «Краснодаре» Гончаренко сменил Мурада Мусаева, который ушел в отставку 4 апреля после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

Команда в 2021 году одержала всего одну победу в восьми матчах во всех турнирах, потерпев шесть поражений.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» идет на 10-м месте, набрав 34 очка в 24 турах.

Гончаренко покинул ЦСКА в марте этого года. Он тренировал команду с декабря 2016-го и дважды приводил ее к серебряным медалям .

Фото: официальный сайт «Краснодара»