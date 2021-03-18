Гончаренко возглавил «Краснодар». Контракт – до 2023 года

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар».
Белорусский специалист заключил с «быками» контракт до июня 2023 года.
В «Краснодаре» Гончаренко сменил Мурада Мусаева, который ушел в отставку 4 апреля после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
Команда в 2021 году одержала всего одну победу в восьми матчах во всех турнирах, потерпев шесть поражений.
В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» идет на 10-м месте, набрав 34 очка в 24 турах.
Гончаренко покинул ЦСКА в марте этого года. Он тренировал команду с декабря 2016-го и дважды приводил ее к серебряным медалям РПЛ.
Фото: официальный сайт «Краснодара»