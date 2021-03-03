Евролига. «Химки» крупно проиграли «Маккаби»

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Во вторник, 6 апреля, в перенесенном матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде потерпели крупное поражение от израильского «Маккаби Тель-Авив» – 62:92.

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Плейтика Израиль  –  Химки Россия 92:62 (22:12, 31:13, 20:13, 19:24)
Дата проведения
6 апреля, 18.00, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Уилбекин (13), Жижич (13 + 7 подборов), Бендер (12 + 7 подборов), ДиБартоломео (10), Дорси (10 + 6 передач) – старт; Блайзер (11), Брайант (9), Джонс (8), Сахар (3), Калояро (3), С. Коэн (0), Атиас (0).
Химки
Мики (21 + 5 блок-шотов), Карасев (11 + 8 подборов), Зайцев (3 + 7 подборов), Вяльцев (1), Моня (0) – старт; Макколлум (17), Воронов (5), Валиев (2), Шарапов (2).

Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 22-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Фенербахче Турция – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 19-14, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Валенсия Испания – 18-15, Жальгирис Литва – 16-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 11-22, Црвена Звезда Сербия – 10-23, Химки Россия – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – мoсковское.

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