Евролига. «Химки» крупно проиграли «Маккаби»

Во вторник, 6 апреля, в перенесенном матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде потерпели крупное поражение от израильского – 62:92.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 22-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Фенербахче Турция – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 19-14, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Валенсия Испания – 18-15, Жальгирис Литва – 16-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 11-22, Црвена Звезда Сербия – 10-23, Химки Россия – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – мoсковское.

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