НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Клипперс» – «Портленд» и другие матчи

Во вторник, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

примет на своей площадке «Филадельфию».

встретятся дома с . сыграет в гостях с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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