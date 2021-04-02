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    НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Клипперс» – «Портленд» и другие матчи

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    Во вторник, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Бостон» примет на своей площадке «Филадельфию».

    «Клипперс» встретятся дома с «Портлендом». «Милуоки» сыграет в гостях с «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Чикаго
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Лейкерс
    Дата проведения
    7 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    7 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Новый Орлеан
    Дата проведения
    7 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Детройт
    Дата проведения
    7 апреля, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Майами – Мемфис
    Дата проведения
    7 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Милуоки
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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