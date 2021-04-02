НБА. «Бостон» примет «Филадельфию», «Клипперс» – «Портленд» и другие матчи

Во вторник, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Бостон» примет на своей площадке «Филадельфию».
«Клипперс» встретятся дома с «Портлендом». «Милуоки» сыграет в гостях с «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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