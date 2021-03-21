Аллегри может возглавить «Ювентус». Тренер готов вернуться и общается с Аньелли

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в туринский клуб.
Как сообщает Tuttosport, руководство «бьянконери» на данный момент рассчитывает, что Андреа Пирло продолжит работу с командой и в следующем сезоне, однако окончательное решение будет приниматься в зависимости от результатов в концовке этого сезона. В частности, ключевую роль может сыграть матч с «Наполи», который состоится 7 апреля.
Аллегри, который остается без работы последние два года после ухода из «Юве», открыт для возвращения. Его назначение вполне реально, пишут Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport.
Аллегри уходил из «Ювентуса» в 2019-м не в лучших отношениях с вице-президентом Павелом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи, однако он по-прежнему поддерживает связь и видится с президентом туринцев Андреа Аньелли.