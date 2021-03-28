«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Дублем отметился Винисиус

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома был сильнее . (3:1).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире.

Ответный матч состоится на «Энфилде» 14 апреля.

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