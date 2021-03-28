«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Дублем отметился Винисиус

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Мохамед Салах Марко Асенсио Винисиус Жуниор Футбол

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома был сильнее «Ливерпуля». (3:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Ответный матч состоится на «Энфилде» 14 апреля.

Реал Мадрид Испания – Ливерпуль Англия 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Винисиус Жуниор, 2:0 – 36 Асенсио, 2:1 – 51 Салах, 3:1 – 65 Винисиус Жуниор.
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго, 85), Бензема.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Робертсон, Кабак (Фирмино, 81), Мане, Вейналдум, Диогу Жота (Шакири, 81), Фабиньо, Салах, Кейта (Тиаго Алькантара, 42).
Предупреждения:
Мане (39), Васкес (49), Тиаго Алькантара (56), Александер-Арнолд (83).

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