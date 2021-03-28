«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Дублем отметился Винисиус

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» дома был сильнее «Ливерпуля». (3:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно было посмотреть на сайте в прямом эфире.
Ответный матч состоится на «Энфилде» 14 апреля.
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 1:0 – 27 Винисиус Жуниор, 2:0 – 36 Асенсио, 2:1 – 51 Салах, 3:1 – 65 Винисиус Жуниор.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго, 85), Бензема.
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Робертсон, Кабак (Фирмино, 81), Мане, Вейналдум, Диогу Жота (Шакири, 81), Фабиньо, Салах, Кейта (Тиаго Алькантара, 42).
- Предупреждения:
- Мане (39), Васкес (49), Тиаго Алькантара (56), Александер-Арнолд (83).