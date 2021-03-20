Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса (Yonhup)

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Сборная КНДР не примет участие в летних Олимпийских играх в Токио из-за угрозы заражения спортсменов коронавирусом. 

Об этом сообщает агентство Yonhup со ссылкой на власти Северной Кореи. 

В КНДР официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. С начала прошлого года в стране действует жесткий пограничный контроль и другие антивирусные меры, чтобы предотвратить эпидемию в стране. 

Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Северная Корея отказывается от участия в Олимпийских играх впервые с 1988 года, когда страна бойкотировала летние Игры в южнокорейском Сеуле.

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