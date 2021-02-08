«Ман Сити» предложит Месси контракт, только если он даст понять, что хочет уйти из «Барсы»

Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий «Барселоны» , срок контракта которого с каталонцами истекает этим летом.

Marca пишет, что аргентинец все еще не определился со своим будущим. На него по-прежнему претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Английский клуб все еще заинтересован в подписании контракта с Месси, однако сделает ему предложение, только если футболист ясно даст понять, что хочет уйти из «Барселоны». занимается подготовкой проекта контракта для форварда на случай, если такая ситуация возникнет.

Руководство «горожан» считает, что Месси сможет отыграть еще 2-3 сезона на высоком уровне. Потом, как предполагается, он сможет продолжить карьеру в одном из клубов, принадлежащих холдингу City Football Group.

находится в неопределенной ситуации, поскольку клуб пока не договорился с Неймаром и Килианом Мбаппе о продлении контрактов. Поэтому пока не ясно, каким путем будет развиваться клуб.

В этом смысле преимущество находится на стороне «Сити», поскольку англичане обладают сыгранным составом, который, как планируется, станет еще сильнее летом. Проект клуба выглядит более четким.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач в 27 матчах . Его статистику можно найти здесь.