Федун, Абрамович, Усманов, Тимченко – в топ-20 богатейших людей России (Forbes)

Forbes составил список богатейших людей мира по итогам 2020 года.
Среди российских миллиардеров из топ-20 многие связаны со спортом.
1 (4 – в прошлом году). Алексей Мордашов (владелец 76% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) – 29,1 млрд долларов, +12,3 млрд по сравнению с прошлым годом
2 (1). Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 27 млрд, +7,3 млрд
3 (2). Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 26,2 млрд, +8,1 млрд
4 (5). Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») – 24,9 млрд, +9,7 млрд
5 (3). Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 24,9 млрд, +7,8 млрд
6 (6). Геннадий Тимченко (президент СКА, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», председатель совдира КХЛ) – 22 млрд, +7,6 млрд
7 (7). Алишер Усманов (основатель спонсора тульского «Арсенала», президент Международной федерации фехтования) – 18,4 млрд, +5 млрд
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10 (13). Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 15,8 млрд, +5,8 млрд
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12 (10). Роман Абрамович (владелец «Челси») – 14,5 млрд, +3,2 млрд
13 (-). Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries, спонсора ЦСКА и «Динамо») – 13 млрд, +12 млрд
14 (11). Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11,4 млрд, +0,2 млрд
15 (15). Виктор Рашников (владелец «Металлурга» Мг) – 11,2 млрд, +3,9 млрд
16 (20). Леонид Федун (владелец «Спартака») – 11,1 млрд, +4,8 млрд
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19 (16). Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и «Автомобилиста») – 9,7 млрд, +2,5 млрд