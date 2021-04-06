Федун, Абрамович, Усманов, Тимченко – в топ-20 богатейших людей России (Forbes)

Forbes составил список богатейших людей мира по итогам 2020 года.

Среди российских миллиардеров из топ-20 многие связаны со спортом.

1 (4 – в прошлом году). Алексей Мордашов (владелец 76% акций , учредителя одноименного хоккейного клуба) – 29,1 млрд долларов, +12,3 млрд по сравнению с прошлым годом

2 (1). (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 27 млрд, +7,3 млрд

3 (2). Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 26,2 млрд, +8,1 млрд

4 (5). (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») – 24,9 млрд, +9,7 млрд

5 (3). Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 24,9 млрд, +7,8 млрд

6 (6). (президент СКА, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», председатель совдира ) – 22 млрд, +7,6 млрд

7 (7). (основатель спонсора тульского , президент Международной федерации фехтования) – 18,4 млрд, +5 млрд

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10 (13). (экс-владелец «Анжи») – 15,8 млрд, +5,8 млрд

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12 (10). (владелец ) – 14,5 млрд, +3,2 млрд

13 (-). Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries, спонсора и ) – 13 млрд, +12 млрд

14 (11). Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11,4 млрд, +0,2 млрд

15 (15). Виктор Рашников (владелец Мг) – 11,2 млрд, +3,9 млрд

16 (20). Леонид Федун (владелец ) – 11,1 млрд, +4,8 млрд

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19 (16). Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и ) – 9,7 млрд, +2,5 млрд