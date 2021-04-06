Федун, Абрамович, Усманов, Тимченко – в топ-20 богатейших людей России (Forbes)

Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун ЦСКА Металлург Мг Северсталь СКА Автомобилист ФХР Челси Виктор Рашников УГМК жен премьер-лига Россия Роман Абрамович бизнес РФС Динамо Москва Анжи СБР Арсенал Тула Алишер Усманов Лукойл Вагит Алекперов КХЛ ISSF Владимир Лисин Михаил Прохоров Сулейман Керимов FIE Норильский никель Геннадий Тимченко Владимир Потанин Искандер Махмудов Леонид Михельсон Алексей Мордашов деньги Хоккей

Forbes составил список богатейших людей мира по итогам 2020 года.

Среди российских миллиардеров из топ-20 многие связаны со спортом.

1 (4 – в прошлом году). Алексей Мордашов (владелец 76% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) – 29,1 млрд долларов, +12,3 млрд по сравнению с прошлым годом

2 (1). Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 27 млрд, +7,3 млрд

3 (2). Владимир Лисин (президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 26,2 млрд, +8,1 млрд

4 (5). Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») – 24,9 млрд, +9,7 млрд

5 (3). Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 24,9 млрд, +7,8 млрд

6 (6). Геннадий Тимченко (президент СКА, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», председатель совдира КХЛ) – 22 млрд, +7,6 млрд

7 (7). Алишер Усманов (основатель спонсора тульского «Арсенала», президент Международной федерации фехтования) – 18,4 млрд, +5 млрд

...

10 (13). Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 15,8 млрд, +5,8 млрд

...

12 (10). Роман Абрамович (владелец «Челси») – 14,5 млрд, +3,2 млрд

13 (-). Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries, спонсора ЦСКА и «Динамо») – 13 млрд, +12 млрд

14 (11). Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11,4 млрд, +0,2 млрд

15 (15). Виктор Рашников (владелец «Металлурга» Мг) – 11,2 млрд, +3,9 млрд

16 (20). Леонид Федун (владелец «Спартака») – 11,1 млрд, +4,8 млрд

...

19 (16). Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и «Автомобилиста») – 9,7 млрд, +2,5 млрд

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья