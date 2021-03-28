«Рен ТВ» покажет матч «Реал» – «Барселона»

Телеканал «Рен ТВ» покажет прямую трансляцию центрального матча 30-го тура Ла Лиги между и «Барселоной», сообщает Sport24.ru.

Матч состоится в субботу, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На момент публикации в программе на официальном сайте «Рен ТВ» нет трансляции этой игры, на это время пока стоит фильм «Мстители: Финал».

Ранее стало известно, что класико не покажет федеральный канал . Игру можно будет посмотреть только на платном канале «Матч! Футбол 1».