Алена Косторная: «С переходом к Тутберидзе я вошла в зону комфорта»

Российская фигуристка поделилась эмоциями от выступления в шоу «Чемпионы на льду».

Косторная летом 2020 года перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в 2021 вернулась обратно.

— Как проходит испытательный срок, все хорошо?

— Да, все хорошо.

— Получается набирать форму?

— В целом — да. Так как я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать программы. Короткую я катала «Вивальди», произвольную, все-таки, «Сумерки». Довольно-таки неплохо, были чистые цельные прокаты, практически безупречные. Может, какие-то помарочки есть, но, в целом, я была уже близка к форме, в которой была после прокатов через пару месяцев прошлого сезона.

— Расскажите про программу под «Lovely» Билли Айлиш.

— Идея этой программы практически аналогична тому, что происходит в клипе: я нахожусь в стеклянном кубе, в котором меня и так все устраивает, там полный климат-контроль, снег падает, дождь идет, какие-то водопады — точно клип уже не помню. Я не хочу выходить оттуда, но в конце программы мне приходится разбить этот куб и выйти к людям.

— В каком-то смысле — про выход из зоны комфорта?

— Да.

— Можно сказать, что это про этот сезон для вас? Приходилось вам выходить из зоны комфорта?

— Скорее наоборот, с переходом в «Хрустальный» я вошла в зону комфорта, – рассказала Косторная.

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