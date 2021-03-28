Тамара Москвина: «Фигуристы – чемпионы мира. Футболисты как-то медленно движутся на пьедестал»

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, посетившая матч 24-го тура между и «Химками» (2:0), обратилась к российским футболистам.

– Мы пришли поприветствовать футболистов и предложить им брать пример с фигуристов. Быстрее до нас дотягиваться в плане международных успехов.

У нас вот маленькая команда, а мы раз – и чемпионы мира. А ребята футболисты как-то немного медленно движутся в этом плане на пьедестал.

– Переживаете за «Зенит»?

– Конечно! Это же наша, питерская команда, за кого же мне еще в футболе переживать?

Смотреть игры, конечно, не смотрю, но за результатами слежу. И если получится взять третье чемпионство подряд – будет здорово, – сказала Москвина.

Напомним, в группе Москвиной тренируются чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также бронзовые призеры мирового первенства в Стокгольме Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Зенит» чествовал тренера по фигурному катанию Тамару Москвину и ее учеников перед матчем с «Химками»