«Спартак» получил половину суммы за Кокорина от «Фиорентины». Трансфер обошелся в 4,5 млн евро

еще не рассчиталась со за покупку нападающего .

По информации «РБ Спорт», клубы договорились разбить сумму трансфера, которая составляет около 4,5 млн евро, на два платежа. На данный момент «Спартак» получил только половину от суммы сделки.

По такой же схеме солидарные выплаты получат , и , за которые Кокорин играл до 23 лет.

Железнодорожникам достанутся около 85 тысяч евро, «Динамо» – примерно 138 тысяч, а «Анжи» – 1800 евро. Половину от этих денег клубы также получат позднее.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В составе «Фиорентины» он отыграл три матча Серии А.

Полную статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.