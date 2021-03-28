Юрий Семин: «Лобановский – это Симеоне, а Бесков – Гвардиола, если сейчас делать сравнение»

Бывший главный тренер поделился воспоминаниями о работе выдающихся советских тренеров и Валерия Лобановского.

– Расскажите про Бескова. Как работалось с ним, что он был за человек, что за тренер?

– Он высокообразованный был вообще человек. Он любил театр, ходил на все новые спектакли, которые были в Москве.

Он как тренер... Если сейчас сравнение сделать, например: Лобановский – это Симеоне, а Бесков – это Гвардиола. Бесков самое большое внимание уделял мышлению игрока, его технике.

Валерий Васильевич, тот противоположность ему был. Для него объем работы должен быть. Константин Иванович любил молодых игроков, развивал их, – сказал Семин в эфире программы «Человек из футбола».