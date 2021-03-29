Мазе – Васильеву, который говорил о ТИ норвежцев: «Когда ты из страны с таким прошлым, лучшее, что можно сделать, – заткнуться»

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону ответил на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях (TUE) в норвежской сборной.

Ранее Васильев заявил, что норвежские лыжники и биатлонисты, в том числе и четырехкратный чемпион мира Стурла Лагрейд, скорее всего, используют терапевтические исключения для применения запрещенных препаратов.

«Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причем препараты против астмы – самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь», – сказал Васильев.

«Обвинять Стурлу или любого другого спортсмена, с которым я работал или работаю, значит, оскорблять мою работу.

Мистер Васильев, когда ты родом из страны, прошлое которой было таким, каким оно было, лучшее, что можно сделать, – заткнуться», – написал Мазе.

Дмитрий Васильев: «В терапевтических исключениях у норвежцев, скорее всего, есть и тяжелые стероиды. Почти не сомневаюсь»

Лагрейд о словах Васильева про терапевтические исключения у норвежцев: «Печально, что россияне обвиняют других, не имея на это веских оснований»