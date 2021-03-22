Знарок покидает «Спартак»

«Спартак» в твиттере объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера.
Специалист возглавил команду в 2019 году.
По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ клуб занял восьмое место в Западной конференции.
В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде.
«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».
Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.
О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении клуба.
Кудашов – основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» («СЭ»)