Знарок покидает «Спартак»

«Спартак» в твиттере объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера.

Специалист возглавил команду в 2019 году.

По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ клуб занял восьмое место в Западной конференции.

В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде.

«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».

Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.

О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении клуба.

Кудашов – основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» («СЭ»)