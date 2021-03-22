Знарок покидает «Спартак»

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«Спартак» в твиттере объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера.

Специалист возглавил команду в 2019 году. 

По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ клуб занял восьмое место в Западной конференции.

В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде.

«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак».

Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.

О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении клуба. 

Кудашов – основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» («СЭ»)

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