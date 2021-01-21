Госдума утвердила закон о налоговом вычете за посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов

Госдума России утвердила закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги.

К таким услугам относится посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Граждане смогут вернуть часть денег, потраченных на подобные услуги (13% от общей суммы, но в совокупности не более 120 тысяч за один налоговый период).

Для получения вычета нужно будет подать документы в Федеральную налоговую службу – копию договора и кассовый чек.

Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 3 ноября 2020 года.

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