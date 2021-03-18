🤨 Мальта – Россия – 1:3. У Дзюбы гол+пас, Соболев тоже забил

В первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H сборная Мальты дома уступила сборной России (1:3).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры российской команды.

В двух первых голах россиян поучаствовал форвард «Зенита» . Он сперва сам забил 27-й гол за национальную сборную страны, а затем отдал голевой пас на защитника ЦСКА Марио Фернандеса. На 89-й минуте забил нападающий «Спартака» .

За Мальту забил нападающий Джозеф Мбонг.

Сегодня стартует отбор на ЧМ-2022. Забудьте про товарняки и Лигу наций – теперь все серьезно (нужно 1-е место в группе)