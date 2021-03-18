🤨 Мальта – Россия – 1:3. У Дзюбы гол+пас, Соболев тоже забил

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу Sports.ru сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Марио Фернандес Джозеф Мбонг Александр Соболев Футбол

В первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H сборная Мальты дома уступила сборной России (1:3).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры российской команды.

В двух первых голах россиян поучаствовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он сперва сам забил 27-й гол за национальную сборную страны, а затем отдал голевой пас на защитника ЦСКА Марио Фернандеса. На 89-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

За Мальту забил нападающий Джозеф Мбонг.

Мальта – Россия 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Национальный стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Дзюба, 0:2 – 35 Фернандес, 1:2 – 56 Мбонг, 1:3 – 89 Соболев.
МальтаБонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Нвоко, 88), Камензули (Корбалан, 86), Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.
РоссияШунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).
Предупреждения:
Жемалетдинов (62), Корбалан (90).

Сегодня стартует отбор на ЧМ-2022. Забудьте про товарняки и Лигу наций – теперь все серьезно (нужно 1-е место в группе)

Игра: угадайте события в матче России с Мальтой и выиграйте футболку сборной

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья