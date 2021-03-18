🤨 Мальта – Россия – 1:3. У Дзюбы гол+пас, Соболев тоже забил

В первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H сборная Мальты дома уступила сборной России (1:3).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры российской команды.
В двух первых голах россиян поучаствовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Он сперва сам забил 27-й гол за национальную сборную страны, а затем отдал голевой пас на защитника ЦСКА Марио Фернандеса. На 89-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
За Мальту забил нападающий Джозеф Мбонг.
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Национальный стадион»
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Мальта –
Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Нвоко, 88), Камензули (Корбалан, 86), Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.
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Россия –
Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).
- Предупреждения:
- Жемалетдинов (62), Корбалан (90).
Сегодня стартует отбор на ЧМ-2022. Забудьте про товарняки и Лигу наций – теперь все серьезно (нужно 1-е место в группе)