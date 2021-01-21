УЕФА отменит ФФП. Клубам дадут больше свободы при осуществлении трансферов

УЕФА планирует отменить финансовый фэйр-плей, пишет журналист Танкреди Палмери, а также итальянская La Gazzetta dello Sport.

По данным источников, вместо ФФП будет введена новая система финансового контроля, которая предоставит клубам большую свободу при осуществлении сделок.

Ожидается, что президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП завтра. Новую систему контроля за финансовой деятельностью клубов должны одобрить к концу этого года, а работать она начнет с 2022-го.

Финансовый фэйр-плей действует с сезона-2011/12. По нему клубы не должны тратить средств больше, чем зарабатывают. В феврале 2020 года на два года от еврокубков был отстранен , однако клубу удалось добиться отмены дисквалификации через CAS.