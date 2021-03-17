«Барса» забила 6 голов, «МЮ» вылетел из Кубка Англии, фиаско «Ювентуса», серебро в биатлоне и другие новости утра

1. «Барселона» разнесла «Реал Сосьедад» (6:1) в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании. Лео Месси сделал дубль и установил рекорд клуба, проведя 768 матчей, он обошел Хави. «Атлетико» одолел «Алавес» (1:0), Луис Суарес забил 500-й гол в карьере.

2. «Лестер» дома выбил «Манчестер Юнайтед» (3:1) из Кубка Англии на стадии 1/4 финала, «Челси» прошел «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В полуфинале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», «Лестер» – с «Саутгемптоном».

3. Во втором раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» потерпел третье поражение в серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-3). Болельщики казанцев во время гимна Башкирии кричали название своего клуба. «Локомотив» уступил в овертайме ЦСКА (1:2 ОТ, 1-2).

4. «Ювентус» внезапно проиграл «Беневенто» (0:1) дома в 28-м туре чемпионата Италии – гол забил арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. «Милан» сломил «Фиорентину» Александра Кокорина (3:2), «Рома» уступила «Наполи» (0:2), «Аталанта» сделала «Верону» (2:0), Алексей Миранчук отыграл 64 минуты.

5. НХЛ. «Тампа» одержала 4-ю победу подряд и лидирует в общей таблице лиги, «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси». Все результаты – здесь.

6. Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте. Йоханнес Бо в третий раз подряд выиграл Кубок мира по биатлону, лучший из россиян Александр Логинов – 17-й. Ингрид Тандревольд победила в масс-старте у женщин, Ульяна Кайшева – 5-я. Тириль Экхофф выиграла общий зачет, лучшая из россиянок Светлана Миронова – 19-я.

У сборной России 7 медалей Кубка мира за сезон (3 золота), Норвегия выиграла неофициальный зачет, завоевав 83 награды (38 побед). Российские биатлонисты взяли лишь две личные медали на Кубке мира за сезон – это худший результат в истории.

7. «Арсенал» ушел со со счета 0:3 в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:3). «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура.

8. НБА. «Майами» уступил «Индиане», «Бруклин» взял верх над «Вашингтоном». Другие результаты – здесь.

9. Трансферы. Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма», клуб потребует не менее 120 млн фунтов. Вейналдум вроде бы заключил предварительный контракт с «Барселоной», но каталонцы отрицают.

10. Дарья Касаткина стала чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. Маргарита Гаспарян снялась по ходу второго сета финального матча.

11. «Енисей» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом, одолев в финале московское «Динамо».

12. «ПСЖ» обыграл «Лион» (4:2) в 30-м туре чемпионата Франции, Мбаппе забил 100-й гол в Лиге 1 быстрее всех в истории. «Лилль» уступил «Ниму» (1:2), и в лиге сменился лидер – Париж взобрался на первое место.

13. Российские сноубордисты победили в командном параллельном слаломе на Кубке мира и выиграли зачет дисциплины по итогам сезона.

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