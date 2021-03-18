Хавбек «Локо» и сборной России Мухин может перейти в «Спартак»

Полузащитник Максим Мухин может перейти из «Локомотива» в .

Агент хавбека, Вадим Шпинев, уже несколько раз посещал офис «Спартака».

ведет переговоры с игроком о продлении контракта. В действующем соглашении россиянина с клубом есть опция выкупа за 15 млн рублей, о чем сообщал журналист Сергей Егоров.

Metaratings.ru утверждает, что представители Мухина уже отказались подписывать с «Локо» контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц. Они рассчитывают получить куда больше от перехода Мухина в «Спартак».

При этом в руководстве красно-белых пока не определились с кандидатурой нового главного тренера, с учетом мнения которого будут подбираться потенциальные новички. Однако в «Спартаке», как сообщается, активно следят за Мухиным.

В марте 19-летний игрок был впервые вызван в сборную России. Его статистику можно изучить здесь.