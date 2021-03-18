Карапузов о зарплатах в «Тамбове»: «На 12 тысяч рублей молодому человеку в России существовать очень тяжело, на 50 – можно»

Полузащитник Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом» у , высказался о зарплатах в тамбовском клубе.

– Как известно, зарплаты в команде – те, что платит именно «Тамбов» – от 12 до 50 тысяч рублей. Смогли бы вы прожить на эти деньги?

– Главный момент здесь – те, кто пошел на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно.

Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее.

Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат – конечно, такого нигде в нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь, – сказал Карапузов.

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