«Реал» не думает о возвращении Роналду. Клуб хочет подписать звезду на будущее (COPE)

«Реал» вряд ли станет приобретать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает COPE.
В клубе любят и уважают португальца, выступавшего в Мадриде с 2009 по 2018 год, однако не рассматривают вариант с его возвращением.
Действующий чемпион Испании больше заинтересован в подписании новой звезды, которая будет полезна и в будущем.
Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду готов уйти из «Ювентуса», если его позовут в «Реал», поскольку разочарован проектом туринцев.
Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95
Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех