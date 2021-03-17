«Реал» не думает о возвращении Роналду. Клуб хочет подписать звезду на будущее (COPE)

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«Реал» вряд ли станет приобретать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает COPE.

В клубе любят и уважают португальца, выступавшего в Мадриде с 2009 по 2018 год, однако не рассматривают вариант с его возвращением.

Действующий чемпион Испании больше заинтересован в подписании новой звезды, которая будет полезна и в будущем.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду готов уйти из «Ювентуса», если его позовут в «Реал», поскольку разочарован проектом туринцев.

Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95

Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех

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