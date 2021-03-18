В ставках в «Тамбове» подозревают Еркина и Германа. За их фолы поставили пенальти в матчах с «Краснодаром» и «Динамо»

Стали известны имена футболистов , которых РФС подозревает в игре на ставках.

Это хавбеки и Дмитрий Герман, сообщает Metaratings.

Еркин провел 2 матча – с «Динамо» (0:2), где вышел на 65-й минуте, и (0:4), когда он вышел на 80-й минуте.

У Германа 3 матча за «Тамбов» – с (вышел на 77-й минуте), с «Краснодаром» (вышел на 84-й) и полный матч с «Сочи» (0:5).

После фола Германа в штрафной на 87-й минуте матча с «Краснодаром» был назначен пенальти, который был реализовал.

Еркин заработал пенальти в свои ворота на 88-й минуте матча с «Динамо», который привел ко второму голу в ворота тамбовчан.

Сообщалось, что подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).