Роналду уйдет из «Ювентуса», если его позовут в «Реал». Он разочарован проектом туринцев (Marca)

Нападающий хочет вернуться в «Реал».

Как утверждает Marca, португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из .

Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в «Ювентусе». Португалец считал назначение на пост главного тренера «Юве» неубедительным шагом со стороны руководства клуба. Сейчас игрок полагает, что время доказало его правоту.

Роналду считает, что его время в «Ювентусе» подошло к концу. Он переходил из «Реала» в полной уверенности, что его ждет команда, готовая к победе в Лиге чемпионов, однако реальность оказалось иной. «Ювентус» не соответствует ожиданиям футболиста.

36-летний форвард хочет вернуться в «Реал» и с воодушевлением смотрит на такую возможность, поскольку убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу. «Реал» проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.

В отношениях между руководством итальянского клуба и футболистом существует напряжение, обусловленное неудачными выступлениями команды в этом сезоне. При этом Роналду подвергается критике со стороны медиа и болельщиков, несмотря на то, что много забивает в этом сезоне. Такая ситуация не устраивает футболиста.

Роналду забил 23 мяча в 24 матчах Серии А этого сезона. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

Зидан рад бы вернуть Роналду: «Реал» потратил 300 млн на его замену – шестеро в сумме забили 35 голов. А у Криша в «Юве» – 95