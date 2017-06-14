Марко ван Бастен: «Без офсайдов футбол станет лучше, я уверен. Людям нужно действие»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что следует отменить офсайды в футболе.

«Я до сих пор с большим любопытством отношусь к правилу офсайда, поскольку убежден, что это не очень хорошее правило. Как минимум, я бы хотел попробовать показать, что футбол без офсайдов возможен. Убежден, что футбол станет лучше без них.

Футбол – невероятная игра, но я считаю, что мы должны делать куда больше, чтобы игра становилась еще лучше, более зрелищной, интересной, захватывающей. Мы должны работать над этим.

Если посмотреть на то, как обычно затягивается время, паузы на ауты и травмы... Это не то, что хотят видеть люди. Мы должны сделать что-то с этим.

Людям нужно действие. Сейчас слишком много ситуаций, когда люди смотрят ни на что. Это плохо влияет на игру», – сказал ван Бастен.