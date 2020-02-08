Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Туктамышева выступит в шестой разминке, Трусова, Щербакова и Кихира – в седьмой

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24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.00 по московскому времени (24 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport, Первый канал (с 16.05)

Пятая разминка

22. Екатерина Куракова (Польша)

23. Карен Чен (США)

24. И Кристи Лен (Гонконг) 

25. Мэ Беренис Мейте (Франция)

26. Александра Фейгин (Болгария)

27. Кайлани Крейн (Австралия)

Шестая разминка

28. Елизавета Туктамышева (Россия) – 16:38

29. Алексия Паганини (Швейцария)

30. Екатерина Рябова (Азербайджан)

31. Ким Йе Лим (Южная Корея)

32. Николь Шотт (Германия)

33. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Седьмая разминка

34. Александра Трусова (Россия) – 17:24

35. Анна Щербакова (Россия) – 17:30

36. Каори Сакамото (Япония)

37. Сатоко Мияхара (Япония)

38. Брэди Теннелл (США)

39. Рика Кихира (Япония)

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме

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