Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Туктамышева выступит в шестой разминке, Трусова, Щербакова и Кихира – в седьмой

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Стокгольм, Швеция
Женщины
Короткая программа
Начало – 12.00 по московскому времени (24 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport, Первый канал (с 16.05)
Пятая разминка
22. Екатерина Куракова (Польша)
23. Карен Чен (США)
24. И Кристи Лен (Гонконг)
25. Мэ Беренис Мейте (Франция)
26. Александра Фейгин (Болгария)
27. Кайлани Крейн (Австралия)
Шестая разминка
28. Елизавета Туктамышева (Россия) – 16:38
29. Алексия Паганини (Швейцария)
30. Екатерина Рябова (Азербайджан)
31. Ким Йе Лим (Южная Корея)
32. Николь Шотт (Германия)
33. Ева Лотта Киибус (Эстония)
Седьмая разминка
34. Александра Трусова (Россия) – 17:24
35. Анна Щербакова (Россия) – 17:30
36. Каори Сакамото (Япония)
37. Сатоко Мияхара (Япония)
38. Брэди Теннелл (США)
39. Рика Кихира (Япония)
Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме