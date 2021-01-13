Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о значении ислама в своей жизни.

– Что конкретно тебе дает ислам?

– Религия – основа каждого мусульманина. Вера во Всевышнего должна быть у нас на первом месте – он ежедневно дает нам все, что мы имеем. Мы должны быть благодарны ему за все блага. Часто мы неблагодарны и не ценим все то, чего нет у других.

Я стараюсь благодарить за все Всевышнего так, как этому учат Коран, мои родители. И стараюсь развивать свои знания о религии. Религия ислама – идеальная.

– А как развиваешь?

– Читаю Коран. Редко удается посетить пятничную молитву – из-за тренировок, – рассказал Ахметов.