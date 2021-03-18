У Черчесова 21 победа в 50 матчах во главе сборной России. Лишь у Хиддинка и Романцева больше

Теги Спартак Гус Хиддинк Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев квалификация ЧМ-2022 Футбол

Сборная России победила Мальту (3:1) в стартовом матче квалификации ЧМ-2022.

Это 50-я игра для тренера Станислава Черчесова во главе национальной команды страны. Больше лишь у Олега Романцева – 60 матчей за два периода в сборной.

Теперь в активе 57-летнего специалиста 21 победа – больше лишь у Гуса Хиддинка (22 в 39 играх) и Романцева (36), а также 12 ничьих и 17 поражений.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. При нем команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 и пробилась в финальную часть Евро-2020.

Игра: угадайте события в матче России с Мальтой и выиграйте футболку сборной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья