Квалификация ЧМ-2022. Франция и Украина сыграли вничью, Португалия победила Азербайджан, Бельгия – Уэльс, Нидерланды уступили Турции

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В рамках первого тура европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в среду Нидерланды на выезде уступили Турции (2:4), Франция и Украина сыграли вничью (1:1), Португалия победила Азербайджан (1:0), а Бельгия разобралась с Уэльсом (3:1).

ЧМ-2022

Квалификация

1-й тур

Турция – Нидерланды 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
24 марта, 20.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Йылмаз, 2:0 – 34, пенальти Йылмаз, 3:0 – 46 Чалханоглу, 3:1 – 75 Классен, 3:2 – 76 де Йонг, 4:2 – 81 Йылмаз.
ТурцияЧакыр, Кабак, Челик, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78), Языджи (Эркин, 64), Туфан (Антальялы, 64), Караман (Айхан, 79), Йылмаз (Тюрюч, 90).
НидерландыКрул, де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Тете (Думфрис, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69), Депай.
Предупреждения:
Караман (32), Туфан (36), Вейналдум (50), Йылмаз (52), Мераш (72), Кабак (90).

 

Финляндия – Босния и Герцеговина 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пукки, 2:1 – 77 Пукки, 2:2 – 84 Стеванович.
ФинляндияЙоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.
Босния и ГерцеговинаШехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.
Предупреждения:
Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).

 

Франция – Украина 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Стад де Франс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Гризманн, 1:1 – 57, автогол Кимпембе.
ФранцияЛьорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
УкраинаБущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).
Предупреждение:
Павар (30).

 

Бельгия – Уэльс 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Ден Дреф»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Уилсон, 1:1 – 22 де Брюйне, 2:1 – 28 Азар, 3:1 – 73, пенальти Лукаку.
БельгияКуртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер, 46), Вертонген, Менье, Тилеманс, де Брюйне, Дендонкер, Азар (Кастань, 84), Лукаку, Мертенс (Троссард, 90).
УэльсУорд, Уильямс, Ампаду, Мифем, Робертс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Робертс, 67), Лоуренс, Джеймс, Родон, Аллен (Моррелл, 8).
Предупреждение:
Азар (75).

 

Гибралтар – Норвегия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Серлот, 0:2 – 45 Торстведт, 0:3 – 57 Свенссон.
ГибралтарКулинг, Уайзмэн, Чиполина, Оливеро, Эннесли (Барнетт, 72), Ронан (Bosio, 67), Сарджент, Де Барр, Уокер, Муэли, Кассиаро (Валарино, 78).
НорвегияЯрстейн, Лоде, Свенссон (Линнес, 62), Страннберг, Мелинг, Мидтше (Нген, 62), Эдегор (Берг, 46), Торстведт, Эльюнусси (Хеуге, 46), Серлот, Холанд (Кинг, 62).
Предупреждения:
Свенссон (61), Эннесли (68), Муэли (76), Барнетт (79).

 

Латвия – Черногория 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Сконто»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Икауниекс, 1:1 – 41 Йоветич, 1:2 – 83 Йоветич.
ЛатвияШтейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс, Цыганик (Икауниекс, 81), Камеш (Яунземс, 71), Зюзин (Карклиньш, 71), Улдрикис (Кроллис, 81), Тоберс, Савальниекс.
ЧерногорияМиятович, Радунович, Вуячич, Савич, Марушич, Хакшабанович (Больевич, 90), Шчекич, Косович, Джурджевич, Иванович (Йовович, 75), Йоветич (Бечирай, 87).
Предупреждения:
Камеш (10), Вуячич (45), Черномордый (53), Карклиньш (79), Тоберс (90).

 

Эстония – Чехия 2:6 (1:4, 1:2)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Саппинен, 1:1 – 18 Шик, 1:2 – 27 Барак, 1:3 – 32 Соучек, 1:4 – 43 Соучек, 1:5 – 48 Соучек, 1:6 – 56 Янкто, 2:6 – 86 Аньер.
ЭстонияАксалу, Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом, Антонов (Пури, 75), Ыйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).
ЧехияПавленка, Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, Боржил, Дарида, Провод (Выдра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79).

 

Португалия – Азербайджан 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 37, автогол Медведев.
ПортугалияАнтони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Рубен Невеш (Пальинья, 88), Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
АзербайджанМагомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов (Исаев, 85), Медведев, Эмрели (Алескеров, 85), Горбани (Шейдаев, 85).
Предупреждения:
Эмрели (52), Бруну Фернандеш (81).

 

Сербия – Ирландия 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
24 марта, 22.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Браун, 1:1 – 40 Влахович, 2:1 – 68 Митрович, 3:1 – 75 Митрович, 3:2 – 86 Коллинз.
СербияДмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).
ИрландияТрэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).
Предупреждение:
Павлович (89).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Календарь квалификации ЧМ-2022

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