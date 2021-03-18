Квалификация ЧМ-2022. Франция и Украина сыграли вничью, Португалия победила Азербайджан, Бельгия – Уэльс, Нидерланды уступили Турции

В рамках первого тура европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в среду Нидерланды на выезде уступили Турции (2:4), Франция и Украина сыграли вничью (1:1), Португалия победила Азербайджан (1:0), а Бельгия разобралась с Уэльсом (3:1).
ЧМ-2022
Квалификация
1-й тур
- Дата проведения
- 24 марта, 20.00, «Олимпийский стадион Ататюрка»
- Голы:
- 1:0 – 15 Йылмаз, 2:0 – 34, пенальти Йылмаз, 3:0 – 46 Чалханоглу, 3:1 – 75 Классен, 3:2 – 76 де Йонг, 4:2 – 81 Йылмаз.
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Турция –
Чакыр, Кабак, Челик, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78), Языджи (Эркин, 64), Туфан (Антальялы, 64), Караман (Айхан, 79), Йылмаз (Тюрюч, 90).
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Нидерланды –
Крул, де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Тете (Думфрис, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69), Депай.
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пукки, 2:1 – 77 Пукки, 2:2 – 84 Стеванович.
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Финляндия –
Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.
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Босния и Герцеговина –
Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.
- Предупреждения:
- Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Стад де Франс»
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Франция –
Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
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Украина –
Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).
- Предупреждение:
- Павар (30).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Ден Дреф»
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Бельгия –
Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер, 46), Вертонген, Менье, Тилеманс, де Брюйне, Дендонкер, Азар (Кастань, 84), Лукаку, Мертенс (Троссард, 90).
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Уэльс –
Уорд, Уильямс, Ампаду, Мифем, Робертс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Робертс, 67), Лоуренс, Джеймс, Родон, Аллен (Моррелл, 8).
- Предупреждение:
- Азар (75).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Виктория Стэдиум»
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Гибралтар –
Кулинг, Уайзмэн, Чиполина, Оливеро, Эннесли (Барнетт, 72), Ронан (Bosio, 67), Сарджент, Де Барр, Уокер, Муэли, Кассиаро (Валарино, 78).
-
Норвегия –
Ярстейн, Лоде, Свенссон (Линнес, 62), Страннберг, Мелинг, Мидтше (Нген, 62), Эдегор (Берг, 46), Торстведт, Эльюнусси (Хеуге, 46), Серлот, Холанд (Кинг, 62).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Сконто»
-
Латвия –
Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс, Цыганик (Икауниекс, 81), Камеш (Яунземс, 71), Зюзин (Карклиньш, 71), Улдрикис (Кроллис, 81), Тоберс, Савальниекс.
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Черногория –
Миятович, Радунович, Вуячич, Савич, Марушич, Хакшабанович (Больевич, 90), Шчекич, Косович, Джурджевич, Иванович (Йовович, 75), Йоветич (Бечирай, 87).
- Предупреждения:
- Камеш (10), Вуячич (45), Черномордый (53), Карклиньш (79), Тоберс (90).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «А Ле Кок Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12 Саппинен, 1:1 – 18 Шик, 1:2 – 27 Барак, 1:3 – 32 Соучек, 1:4 – 43 Соучек, 1:5 – 48 Соучек, 1:6 – 56 Янкто, 2:6 – 86 Аньер.
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Эстония –
Аксалу, Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом, Антонов (Пури, 75), Ыйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 37, автогол Медведев.
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Португалия –
Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Рубен Невеш (Пальинья, 88), Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
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Азербайджан –
Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов (Исаев, 85), Медведев, Эмрели (Алескеров, 85), Горбани (Шейдаев, 85).
- Предупреждения:
- Эмрели (52), Бруну Фернандеш (81).
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Райко Митич»
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Сербия –
Дмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).
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Ирландия –
Трэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).
- Предупреждение:
- Павлович (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь квалификации ЧМ-2022
Сегодня стартует отбор на ЧМ-2022. Забудьте про товарняки и Лигу наций – теперь все серьезно (нужно 1-е место в группе)