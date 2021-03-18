Квалификация ЧМ-2022. Франция и Украина сыграли вничью, Португалия победила Азербайджан, Бельгия – Уэльс, Нидерланды уступили Турции

В рамках первого тура европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в среду Нидерланды на выезде уступили Турции (2:4), и Украина сыграли вничью (1:1), победила Азербайджан (1:0), а Бельгия разобралась с Уэльсом (3:1).

ЧМ-2022

Квалификация

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Календарь квалификации ЧМ-2022

Сегодня стартует отбор на ЧМ-2022. Забудьте про товарняки и Лигу наций – теперь все серьезно (нужно 1-е место в группе)