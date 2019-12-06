Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Мишина и Галлямов, Суй и Хань выйдут на лед в пятой разминке, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский – в последней

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме пары выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Пары

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени (24 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport

Первая разминка

3. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Четвертая разминка



13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

14. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

15. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

16. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

Пятая разминка

17. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 23.17

18. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

19. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

20. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Шестая разминка

21. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23.50

22. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23.56

23. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)

24. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме