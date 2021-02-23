Ибрагимович о Леброне: «Спортсмены должны быть спортсменами. Мы объединяем мир, политики – разделяют»

Нападающий продолжил заочную дискуссию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Ибрагимович выразил мнение, что баскетболисту следует воздержаться от политических высказываний. Джеймс ответил, что «никогда не заткнется». Также он упрекнул футболиста в том, что тот сам высказывался о расизме в Швеции.

«Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, политики – разделяют. Каждый приветствуется, неважно, откуда ты, мы делаем что можем, чтобы объединяться.

Мы не занимается другими вещами, если мы в них плохи, иначе я бы пошел в политику. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политиками», – заявил Ибрагимович.

«Я никогда не заткнусь». Златан и Леброн зарубились из-за политических высказываний