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    Ибрагимович о Леброне: «Спортсмены должны быть спортсменами. Мы объединяем мир, политики – разделяют»

    Теги Милан Златан Ибрагимович Леброн Джеймс Лейкерс серия А Италия НБА Политика Футбол

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжил заочную дискуссию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

    Ибрагимович выразил мнение, что баскетболисту следует воздержаться от политических высказываний. Джеймс ответил, что «никогда не заткнется». Также он упрекнул футболиста в том, что тот сам высказывался о расизме в Швеции.

    «Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, политики – разделяют. Каждый приветствуется, неважно, откуда ты, мы делаем что можем, чтобы объединяться.

    Мы не занимается другими вещами, если мы в них плохи, иначе я бы пошел в политику. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политиками», – заявил Ибрагимович.

    «Я никогда не заткнусь». Златан и Леброн зарубились из-за политических высказываний

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