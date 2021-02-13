Хабиб: «Некоторые люди думали, что Конор непобедим. С моих плеч свалилась гора, когда я побил его»

Чемпион UFC в легком весе вспомнил поединок против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Я игнорировал его выпады. В октагоне я показал, что нельзя просто трепать языком.

Ты должен доказать это делами, чего не смог сделать мой соперник. Это была большая радость победить его, потому что некоторые люди думали, что Конор непобедим.

Было сказано очень много. Вся моя карьера зависела от этого боя. Когда я победил, с моих плеч словно свалилась гора.

Не думаю, что можно описать это двумя словами. Я желаю, чтобы каждый сам это почувствовал», – рассказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 в октябре 2018 года.

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