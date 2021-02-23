РФС о разборе момента с рукой Мозеса: «ЭСК изучает только исходные файлы. В скриншоте демонстрируется часть другого снимка»

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В РФС прокомментировали подозрения в монтаже при разборе пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых Виктору Мозесу в игре Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).

«Видео для YouTube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или или иное решение.

В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции.

Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем четко видна черная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч.

Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи ВАР с переговорами, фотографии», – сообщили в пресс-службе РФС.

Фото: скриншот разбора ЭСК

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