🥇 🥉 Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, Логинов завоевал бронзу

Российская сноубордистка София Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе на чемпионате мира-2021 в словенской Рогле, Дмитрий Логинов завоевал бронзу.
Днем ранее Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе, у Надыршиной было серебро, у Андрея Соболева – бронза.
Сноуборд
Чемпионат мира
Рогла, Словения
Параллельный слалом
Женщины
1. София Надыршина (Россия)
2. Рамона Хофмейстер (Германия)
3. Селина Йорг (Германия)
Мужчины
1. Бенжамин Карл (Австрия)
2. Андреас Проммеггер (Австрия)
3. Дмитрий Логинов (Россия)
4. Андрей Соболев (Россия)
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