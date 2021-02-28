Кирпиченко, Непряева, Ступак и Сорина выступят за Россию в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021

Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

В гонке выступят , , и .

«Да, состав такой. Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки.

Наталья Непряева с каждой гонкой чувствует себя все лучше. Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт», – рассказал тренер сборной .