РФС проводит внутреннюю проверку после изменения фото для разбора пенальти за руку Мозеса в Кубке

РФС проводит проверку после скандала, связанного с изменением снимка для разбора пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых в игре Бетсити Кубка России против (0:2).

«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по ее итогам», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее в РФС признали, что в фото, предоставленном для разбора, была использована часть другого снимка. Также сообщалось, что монтажер, который нес ответственность за изменение снимка, будет уволен.

РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота «Спартака». Там подтвердили: это не скрин из трансляции, а фото