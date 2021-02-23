РФС проводит внутреннюю проверку после изменения фото для разбора пенальти за руку Мозеса в Кубке

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РФС проводит проверку после скандала, связанного с изменением снимка для разбора пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых Виктору Мозесу в игре Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2).

«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по ее итогам», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее в РФС признали, что в фото, предоставленном для разбора, была использована часть другого снимка. Также сообщалось, что монтажер, который нес ответственность за изменение снимка, будет уволен.

РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота «Спартака». Там подтвердили: это не скрин из трансляции, а фото

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