Сульшер о жизни в пандемию: «Мы не жили в период Второй мировой войны, но эти времена были почти такими же суровыми»

Главный тренер высказался о том, как команде удалось адаптироваться к новым условиям жизни после начала пандемии коронавируса.

«Меня никто не удивил, потому что мы знаем, на что способны ребята. Я впечатлен тем, как они справлялись со всей этой ситуацией, с этим сезоном, с пандемией. У них не было возможности вести активную жизнь, они не могли отключиться от футбола. Обычно ты идешь на встречу с друзьями, в кинотеатр, на ужин или на концерт. Сейчас это невозможно.

Теперь жизнь такова: четверг, воскресенье, среда, суббота. Я был впечатлен. Это главный вывод, который я усвоил. Этот год стал самым странным за всю нашу жизнь.

К счастью, мы не жили в период Второй мировой войны, но эти времена и ограничения были почти такими же суровыми. Как же игроки с ними справились? Блестяще», – сказал Сульшер.