Алина Загитова выступит с новой программой на шоу Тутберидзе в апреле

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на шоу тренера «Чемпионы на льду» выступит с новой программой.

Шоу состоится 6 апреля в Москве.

— Как часто сейчас приходишь на тренировки?

— В целом, все так, как и было раньше. Изменения небольшие. Например, если мне надо прийти в университет, я пропускаю утреннюю тренировку и иду на вечернюю. Если время есть — посещаю все в полном объеме. Но сейчас из-за учебы у меня плавающий график. Пытаюсь успевать делать все.

— К чему сейчас готовишься?

— У меня впереди два шоу — 6 марта на юбилее Алексея Николаевича Мишина и 7-го числа «Ледниковый период» в «Мегаспорте», где выступят участники проекта и приглашенные звезды фигурного катания. А 26 марта я отправляюсь в Якутск. Там у меня будет выступление и мастер-класс.

— Какими программами будешь удивлять?

— Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу.

— Чему больше внимания сейчас уделяешь на тренировках?

— Катаю программы, чтобы показать свой максимум на шоу. Пытаюсь отточить все прыжки. Ну и больше работаю над хореографией. Сейчас активно развиваюсь в этом аспекте катания — внимательно прорабатываю все моменты программы. Думаю: «Здесь я могу сделать вот так, а тут по-другому». Эти мелкие детали очень важны для общего впечатления в программе.

Со мной работают все тренеры, как и раньше. В рабочем процессе ничего не изменилось, – рассказала Загитова.