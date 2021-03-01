Елена Вяльбе: «На Олимпийские игры и чемпионаты мира хочу забирать телефоны у спортсменов. Хочешь соцсети – ну, иди блогером»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что планирует на главных стартах отбирать телефоны у спортсменов сборной.

— На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А еще лучше – и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по 5 часов в день проводят время в телефонах, то потом выходят на старт – и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь – ну, иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана.

— Может быть, кому-то это помогает расслабиться?

— Я вижу, как помогает. Они реально расслабленные. А чемпионат мира – не место для расслаблений. Едь домой – и расслабляйся. Становись блогером. Они, между прочим, большие деньги зарабатывают. Я не против. Будем искать тех, кто понимает.

— Это проблема российской команды?

— Я думаю, это общемировая проблема. Для всей молодежи. У которой уже крыша едет от этого всего, – рассказала Вяльбе.