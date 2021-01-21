Евролига. «Химки» вырвали победу у «Реала», «Зенит» обыграл «Альбу», ЦСКА в гостях победил «Маккаби»

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Во вторник, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли три матча с участием российских команд.

Подмосковные «Химки» дома вырвали победу у испанского «Реала» (78:77), санкт-петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» (87:71).

Московский ЦСКА в гостях победил израильский «Маккаби» (84:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  Реал Испания 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15)
Дата проведения
2 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (22 + 8 передач + 5 перехватов), Мики (19), Карасев (9), Зайцев (0), Моня (0) – старт; Макколлум (22 + 7 передач), Валиев (4), Вяльцев (2), Воронов (0).
Реал
Дек (15 + 7 подборов), Тавареш (14 + 11 подборов), Лапровиттола (12 + 5 потерь), Козюр (11 + 8 передач + 5 потерь), Гаруба (2) – старт; Кэрролл (15), Алосен (3), Тайус (2), Тэйлор (2), Рейес (1), Абальде (0).

Зенит Россия  –  Альба Германия 87:71 (23:24, 20:24, 25:19, 19:4)
Дата проведения
2 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Пангос (19 + 7 передач), Томас (15), Понитка (14 + 6 передач), Холлинз (13), Пойтресс (11 + 7 подборов) – старт; Бэрон (6), Зубков (5), Блэк (4), Захаров (0), Фридзон (0), Хвостов (0).
Альба
Фонтеккьо (12), Лэммерс (11), Маттиссек (3) – старт; Сикма (18 + 6 потерь), Ло (10), Эрикссон (9), Тиманн (6), Гиффи (2), Сива (0), Делов (0), Шнайдер (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Валенсия Баскет Испания 99:83 (18:23, 28:17, 22:18, 31:25)
Дата проведения
2 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Мицич (16), Ларкин (15 + 6 передач), Симон (14), Синглтон (7), Данстон (0) – старт; Шанлы (20), Бобуа (19), Морман (7 + 8 подборов), Андерсон (1).
Валенсия Баскет
Дублевич (15), Уильямс (13), ван Россом (8), Састре (8), Калинич (3 + 9 подборов) – старт; Препелич (13), Тоби (12), Пуэрто (5), Херманнссон (4), Лабери (2), Маринкович (0).

Жальгирис Литва  –  LDLC АСВЕЛ Франция 85:75 (17:20, 23:22, 27:15, 18:18)
Дата проведения
2 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Григонис (21), Ловернь (18), Уолкап (12), Йокубайтис (10), Хэйс (4) – старт; Рубит (7), Лекавичюс (6), Янкунас (5 + 9 подборов), Гебен (2), Лукошюнас (0).
LDLC АСВЕЛ
Ябуселе (17), Коул (14), Лайти (12 + 6 потерь), Фалль (7 + 7 подборов), Ховард (3) – старт; Бако (10), Нуа (7), Каюди (3), Стразель (2), Лакомб (0), Нджок (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Барселона Испания 77:85 (17:26, 22:21, 11:12, 27:26)
Дата проведения
2 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Хезоня (21 + 5 потерь), Бентил (14), Митоглу (13), Уайт (7), Сент-Рос (5) – старт; Мэк (11), Папаяннис (4), Бохоридис (2), Каселакис (0).
Барселона
Миротич (25), Хиггинс (16), Калатес (9), Дэвис (8), Ханга (4) – старт; Больмаро (8), Шмитс (6), Курич (3), Абринес (2), Клавер (2), Ориола (2), Вестерманн (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  ЦСКА Россия 80:84 (23:23, 10:28, 19:17, 28:16)
Дата проведения
2 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Калояро (9), Уилбекин (8), Брайант (7), Бендер (3), Жижич (2 + 9 подборов) – старт; Дорси (20), Хантер (14 + 10 подборов), Каспи (6), С. Коэн (5), Джонс (4 + 6 передач), Блайзер (2), ДиБартоломео (0).
ЦСКА
Хиллиард (17), Джеймс (10 + 6 передач), Шенгелия (8), Боломбой (6), Курбанов (3) – старт; Клайберн (21), Лундберг (12), Эрик (6 + 8 подборов), Хэкетт (1), Стрелниекс (0), Антонов (0), Фойгтманн (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Бавария Германия 73:78 (4 четверть)
Дата проведения
2 марта, 22.45, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Лойд (26), Симонович (5), Давидовац (3), Лазич (2), Кузмич (0) – старт; Добрич (13), Уолден (10), Ягодич-Куриджа (7), Ускокович (5).
Бавария
Болдуин (27), Лучич (8), Уайлер-Бэбб (6), Радошевич (2), Джонсон (0) – старт; Рейнольдс (13), Шишко (9), Гист (6), Сили (3), Ципзер (2), Krämer (0), Эмейз (0).

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-9, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Бавария Германия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 15-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 13-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-15, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-19, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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