Евролига. «Химки» вырвали победу у «Реала», «Зенит» обыграл «Альбу», ЦСКА в гостях победил «Маккаби»

Во вторник, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли три матча с участием российских команд.

Подмосковные «Химки» дома вырвали победу у испанского «Реала» (78:77), санкт-петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» (87:71).

Московский ЦСКА в гостях победил израильский «Маккаби» (84:80).

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-9, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Бавария Германия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 15-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 13-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-15, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-19, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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