Евролига. «Химки» вырвали победу у «Реала», «Зенит» обыграл «Альбу», ЦСКА в гостях победил «Маккаби»

Во вторник, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли три матча с участием российских команд.
Подмосковные «Химки» дома вырвали победу у испанского «Реала» (78:77), санкт-петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» (87:71).
Московский ЦСКА в гостях победил израильский «Маккаби» (84:80).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (22 + 8 передач + 5 перехватов), Мики (19), Карасев (9), Зайцев (0), Моня (0) – старт; Макколлум (22 + 7 передач), Валиев (4), Вяльцев (2), Воронов (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Пангос (19 + 7 передач), Томас (15), Понитка (14 + 6 передач), Холлинз (13), Пойтресс (11 + 7 подборов) – старт; Бэрон (6), Зубков (5), Блэк (4), Захаров (0), Фридзон (0), Хвостов (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (16), Ларкин (15 + 6 передач), Симон (14), Синглтон (7), Данстон (0) – старт; Шанлы (20), Бобуа (19), Морман (7 + 8 подборов), Андерсон (1).
- Валенсия Баскет
- Дублевич (15), Уильямс (13), ван Россом (8), Састре (8), Калинич (3 + 9 подборов) – старт; Препелич (13), Тоби (12), Пуэрто (5), Херманнссон (4), Лабери (2), Маринкович (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Григонис (21), Ловернь (18), Уолкап (12), Йокубайтис (10), Хэйс (4) – старт; Рубит (7), Лекавичюс (6), Янкунас (5 + 9 подборов), Гебен (2), Лукошюнас (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Хезоня (21 + 5 потерь), Бентил (14), Митоглу (13), Уайт (7), Сент-Рос (5) – старт; Мэк (11), Папаяннис (4), Бохоридис (2), Каселакис (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Калояро (9), Уилбекин (8), Брайант (7), Бендер (3), Жижич (2 + 9 подборов) – старт; Дорси (20), Хантер (14 + 10 подборов), Каспи (6), С. Коэн (5), Джонс (4 + 6 передач), Блайзер (2), ДиБартоломео (0).
- Дата проведения
- 2 марта, 22.45, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Лойд (26), Симонович (5), Давидовац (3), Лазич (2), Кузмич (0) – старт; Добрич (13), Уолден (10), Ягодич-Куриджа (7), Ускокович (5).
Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-8, Милан Италия – 17-9, Анадолу Эфес Турция – 16-10, Зенит Россия – 16-10, Бавария Германия – 16-10, Реал Испания – 16-11, Фенербахче Турция – 15-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-13, Баскония Испания – 13-13, Виллербан Франция – 12-15, Олимпиакос Греция – 11-15, Маккаби Плейтика Израиль – 10-15, Панатинаикос Греция – 9-16, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-19, Химки Россия – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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