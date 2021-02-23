Черданцев о разборе пенальти за руку Мозеса от ЭСК: «Как фотошоп здравомыслящему человеку может прийти в голову? Там несколько иностранцев сидит»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о решении ЭСК РФС о пенальти в ворота за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых в игре Бетсити Кубка России против (0:2).

Черданцев ответил бывшему монтажеру «Красавы» Кириллу Гаврилову, написавшему об эпизоде следующее: «Вот что бросилось в глаза. Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.

Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении. Как-то уж совсем открыто нам впаривают какую-то дичь».

«Да нет этих рукавов. Объяснили же в воскресенье. Часть руки ниже плеча, начиная с области подмышки, тоже рука. Ей нельзя играть, это нарушение, особенно если игрок двигает этой частью руки в сторону мяча. Ну а насчет фотошопа – как здравомыслящему человеку [это] может прийти в голову?

Там несколько ИНОСТРАНЦЕВ сидит в этой ЭСК! Несколько! Вы как вообще это себе представляете? На глазах иностранцев взять и прифотошопить?! Они дебилы все, по-вашему? У команды тренера нет который сезон, в этом проблема, а не в заговоре и фотошопе», – написал Черданцев.