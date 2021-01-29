Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов, Якимушкин, Мальцев, Крюгер и Холунн пробегут гонку на 15 км с раздельным стартом

3 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в немецком Оберстдорфе пройдет мужская гонка на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. За Россию выступят , , Артем Мальцев и Андрей Мельниченко.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 15.15 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

10. Харальд Амундсен (Норвегия)

19. (Норвегия)

20. Йенс Бурман (Швеция)

22. Александр Большунов (Россия)

24. Иван Якимушкин (Россия)

26. Андрей Мельниченко (Россия)

28. (Норвегия)

30. Артем Мальцев (Россия)

32. Морис Манифика (Франция)

34. (Швейцария)

36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

38. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

40. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

42. Уго Лапалю (Франция)

46. Клеман Парисс (Франция)

48. Ииво Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе