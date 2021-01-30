Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Ступак, Непряева, Сорина, Йохауг, Андерссон пробегут коньковую «разделку»

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе пройдет женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – в 15:15 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

19. Рита Лииза Ропонен (Финляндия)

24. Рагнхиль Хага (Норвегия)

27. Тириль Венг (Норвегия)

28. (Швеция)

29. Сэди Бьорнсен (США)

32. Джесси Диггинс (США)

34. Эбба Андерссон (Швеция)

36. (Россия)

38. Рози Бреннан (США)

39. Мария Истомина (Россия)

40. (Норвегия)

42. (Россия)

44. Татьяна Сорина (Россия)

46. (Швеция)

48. Тереза Штадлобер (Австрия)

50. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

52. Криста Пярмякоски (Финляндия)

54. Катержина Разымова (Чехия)

56. Хайди Венг (Норвегия)

60. Майя Далквист (Швеция)