Орзул о словах Кобелева: «XXI век, а мы застряли там, где женщинам нельзя высовывать нос из кухни, и это мнение минимум половины мужчин в России»

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала слова бывшего главного тренера о женщинах в футболе.

«Недавно вышло интервью бывшего главного тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева. Интервью, мимо которого я просто не смогла пройти. Точнее, мимо одной его части.

Объясняю. Итак, Андрей Николаевич утверждает: женщина не может (не должна, не имеет права) разбираться в футболе. На вопрос интервьюера, а что же ей, несчастной делать (борщи варить?), Кобелев все-таки нас, «слабый пол», пощадил: «Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание…» Такая вот история.

И все бы ничего, ну, считает так тренер, его право, но ведь Кобелев озвучил мнение если не большинства российских мужчин, то как минимум половины. Сухой статистики, подтверждающую мои слова, я вам не приведу. Ее, вероятно, нет в природе, но вот собственный опыт — дело такое, говорящее.

На спортивном телевидении я с 2012 года, до этого моя жизнь также была связана со спортом: продолжительное время работала в Международной федерации хоккея с мячом. Я пришла в кадр на телеканал «Россия 2». Пришла подкованная, любящая и понимающая спорт. Я пришла работать, учиться, развиваться. У меня в активе Олимпиады, футбольные чемпионаты мира и Европы, бесчисленные интервью с известными спортсменами, прямые эфиры. А еще… Сотни сообщений в социальных сетях с указаниями, где мое место, в какие виды спорта мне «лезть», а какие не трогать и так далее.

XXI век, друзья, а мы застряли где-то там, где женщинам не позволялось высовывать нос из кухни, если мужчина на диване перед телеком с футболом. Я не буду сейчас оправдываться, перечислять навыки и спортивные (читай – футбольные) познания свои и своих коллег-девчонок, не вижу в этом смысла, честно. Но я искренне не могу понять, почему футбол — это исключительно мужская территория.

Почему в Европе в футбольных программах, на бровках, в раздевалках, и так далее вовсю работают девушки-журналисты, получая тонны комплиментарных комментариев в тех же соцсетях, а в России я должна каждый день оправдываться за свое присутствие в футбольном эфире?

Почему я задаю вопрос гостю в этом самом эфире, а потом читаю отклик некоторых зрителей — мол, куда она лезет, что она несет? А на следующий день ту же самую тему, теми же словами говорит мой коллега-мужчина — и к нему вопросов нет. Такое тоже случается, поверьте.

Я не считаю себя отъявленной феминисткой, я прекрасно понимаю, что где-то сильнее мужчины, где-то — мы, девушки. Но вы уж извините, уважаемый сильный пол, но «лезть» мы имеем право куда угодно. Вы же на кухню заходите периодически.

А если серьезно, на российском спортивном телевидении немало девушек, понимающих в спорте — и, в частности, в футболе. Красивые, умные, талантливые. Вам, мужчинам, ну как минимум должно быть приятно, что в одном кадре с вами две главные страсти — футбол и женщины. Которые еще и говорить умеют.

В общем, Андрей Николаевич, приходите ко мне в эфир! Обсудим всю проблематику российского футбола. Все, пошла варить борщ, а то вечером две «Боруссии» играют, надо все успеть!» – написала Орзул в своей колонке.