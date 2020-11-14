Великобритания предложила провести у себя часть матчей Евро-2020: «Мы определенно готовы к этому»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания предложила провести в стране несколько дополнительных игр .

Джонсон отметил, что Великобритания готова к принятию дополнительного числа игр из-за быстрого темпа вакцинирования в стране.

«Мы определенно готовы к тому, чтобы принять у себя любые дополнительные матчи, которые они захотят», – сказал Джонсон.

Ранее появлялась информация, что Великобритания хочет принять все матчи Евро-2020. Позднее УЕФА сообщил, что не планирует менять место проведения турнира.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагену, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Турнир должен начаться 11 июня 2021 года. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на год.