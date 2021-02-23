«Ман Сити» одержал 21-ю победу подряд, разгромив «Вулверхэмптон» – 4:1

В перенесенном матче 29-го тура разгромил «Вулверхэмптон» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для команды Пепа Гвардиолы одержала 21-ю победу подряд во всех турнирах.

В турнирной таблице «горожане» лидируют с 15-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед», который в 29-м туре еще не играл.

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