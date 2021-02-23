«Ман Сити» одержал 21-ю победу подряд, разгромив «Вулверхэмптон» – 4:1

В перенесенном матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Для команды Пепа Гвардиолы одержала 21-ю победу подряд во всех турнирах.
В турнирной таблице «горожане» лидируют с 15-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед», который в 29-м туре еще не играл.
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 15, автогол Дендонкер, 1:1 – 61 Коуди, 2:1 – 80 Габриэл Жезус, 3:1 – 90 Марез, 4:1 – 90 Габриэл Жезус.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Лапорт, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 82), Стерлинг, Родри, Марез, Габриэл Жезус.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Семеду, Кастро (Фабиу Силва, 55), Хувер, Саисс, Рубен Невеш (Отасоуи, 90), Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Коуди.
- Предупреждение:
- Нету (71).