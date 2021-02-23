«Ман Сити» одержал 21-ю победу подряд, разгромив «Вулверхэмптон» – 4:1

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Футбол

В перенесенном матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для команды Пепа Гвардиолы одержала 21-ю победу подряд во всех турнирах.

В турнирной таблице «горожане» лидируют с 15-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед», который в 29-м туре еще не играл.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15, автогол Дендонкер, 1:1 – 61 Коуди, 2:1 – 80 Габриэл Жезус, 3:1 – 90 Марез, 4:1 – 90 Габриэл Жезус.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Лапорт, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 82), Стерлинг, Родри, Марез, Габриэл Жезус.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Семеду, Кастро (Фабиу Силва, 55), Хувер, Саисс, Рубен Невеш (Отасоуи, 90), Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Коуди.
Предупреждение:
Нету (71).

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